الجزائر العاصمة ثالث أكثر المدن العربية ميسورة التكلفة

في أحدث دراسة لها حول تكلفة المعيشة في المدن الكبرى حول العالم. صنفت ميرسر الجزائر العاصمة ضمن أكثر المدن العربية ميسورة التكلفة.

بالإضافة إلى جذب آلاف السياح كل عام ، توفر العاصمة مستوى معيشة مرتفعًا للعمال الأجانب الذين يأتون للاستقرار هناك. من الناحية الاقتصادية. وهذا ما يؤيده عدديًا “Mercer’s Cost of Living City Ranking 2023”.

Mercer هي شركة أمريكية متخصصة في توفير الموارد البشرية (الموارد البشرية). مع عدة آلاف من الموظفين في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة بنشاط على تحليل المعايير الاجتماعية والاقتصادية لمناطق مختلفة من العالم. من أجل تقديم مكافآت لموظفيها بما يتماشى مع ظروفهم المعيشية.

في أحدث تقرير للشركة، تم وضع قائمة بأغلى المدن في العالم للموظفين الدوليين. في حين أن حيث تأتي العديد من المدن الكبيرة مثل نيويورك وسنغافورة أو حتى هونغ كونغ تحتل المرتبة الأولى في الترتيب.

وقد أظهرت نفس الدراسة، أن العاصمة الجزائرية كانت واحدة من أكثر المدن بأسعار معقولة في العالم للعمال من البلدان الأخرى.

في عام 2022، صعدت الجزائر إلى المرتبة 218 في الترتيب، مما يمثل تباينًا طفيفًا مع النتائج المسجلة في عام 2023.