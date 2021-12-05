الجزائر العاصمة ضمن المدن الأقل تكلفة للعيش في العالم

احتلت الجزائر العاصمة، المرتبة الثامنة بين المدن الأقل تكلفة للمعيشة في العالم، وهذا حسب مؤشر تكلفة المعيشة العالمي 2021.

وشمل تقرير مؤشر تكلفة المعيشة العالمي، 173 مدينة والصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة ذي إيكونوميست EIU.

احتلت العاصمة السورية، دمشق، المرتبة الأولى بين المدن الأقل تكلفة للمعيشة في العالم للعام الحالي. لكنها في الوقت نفسه تملك لقب الأسوأ من حيث المعيشة الذي حصلت عليه في 2019.

فيما تحتل طرابلس المرتبة الثانية التي تواجه أيضًا تحديات سياسية واقتصادية،.

وأخذت الدراسة في الاعتبار أسعار 138 سلعة وخدمة وقارنتها مع بعضها في 133 مدينة رئيسة حول العالم. والمبالغ المرتبطة بالإيجار والنقل والتعليم والطعام والشراب ومستلزمات المنزل والعناية الشخصية.

وبحسب المجلة، كان سعر صرف العملة المحلية لكل دولة مقابل الدولار الأمريكي عاملًا رئيسًا بتحديد ترتيب المدن في الدراسة أيضًا.

أما عن المدن الجديدة في الترتيب، قيتعلق الأمر بإدنبرة (المملكة المتحدة) ، التي احتلت المرتبة 27. أوكلاند (نيوزيلندا) ومينيابوليس (الولايات المتحدة). (ألمانيا) وسان دييغو (الولايات المتحدة).

أما عن الدول الأغلى في تكلفة العيش فتم تصنيف كل من باريس الفرنسية والذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة.

وحلت نيويورك في المركز السادس، وجنيف في المركز السابع، وكوبنهاغن في الثامن، ولوس أنجلوس في التاسع، وأوساكا في العاشر.

وجمعت بيانات عن 50 ألف سلعة وخدمة في 173 مدينة، بين شهري أوت وسبتمبر الماضيين، مع ارتفاع أسعار الشحن والسلع.

وفي المتوسط​​، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5 بالمئة بالعملة المحلية، وهو أسرع معدل تضخم تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية.

ويشمل المسح تكاليف الإيجار، لكنه لا يشمل أسعار العقارات.

للإشارة، تصنيف قابلية العيش العالمي “Global liveability ranking” هو تقرير ينشر من قبل وحدة إستخبارات الإيكونوميست (EIU).

كما يصنف 140 مدينة من حيث جودة حياتهم الحضرية استنادًا إلى تقييمات الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

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