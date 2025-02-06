الجزائر العاصمة: مشاريع واعدة تخص توسعة خطوط المترو والترمواي مستقبلا

أكد وزير النقل، سعيد سعيود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وجود مشاريع واعدة تخص توسعة خطوط المترو والترامواي بالجزائر العاصمة. منها ما هو في طور الإنجاز ومنها ما سيتم إنجازه مستقبلا من أجل تحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن.

وأوضح سعيود في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ، أن “النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة الجزائر العاصمة”. التي تم عرضها مؤخرا أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وإطارات الدولة, تتضمن مشاريع المخطط الأبيض للتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل البنايات. المخطط الأصفر المتعلق بالنقل والتنقلات والمخطط الأزرق المتعلق بعصرنة الواجهة البحرية.

وعليه، يقول الوزير، ردا على سؤال حول توسعة شبكة مترو الجزائر والترمواي إلى بلديات الأربعاء وسيدي موسى وبوقرة والى بلديات من ولاية البليدة, على غرار حوش الريح، فإن المخطط الأصفر المتعلق بالنقل والتنقلات يتضمن مستقبلا مشاريع واعدة كتوسعة خطوط المترو والترمواي. منها ما هو في طور الإنجاز ومنها ما سيتم إنجازه مستقبلا من أجل تحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن.