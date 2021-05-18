الجزائر الـ 4 افريقيا في التجارة الإلكترونية.. وأكثر من 26 مليون مستخدم للأنترنت

اعلن علي نابي مدير فرعي بوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أن عدد مستخدمي الأنترنت في الجزائر بلغ أكثر من 26 مليون شخص.

وأضاف ذات المسؤول أن من مستخدمي الأنترنت نجد 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأول مرة خلال جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي قال نابي ان أن مستخدموا الانترنت ارتفع عددهم بسبب الدراسة عن بعد والعمل عن بعد اللذان فرضتهما جائحة كورونا .

وأكد ذات المسؤول ان 26 مليون مستخدم بينهم، 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأول مرة خلال فترة الحجر الصحي أي بنسبة 19 بالمائة

أما بخصوص التجارة الإلكترونية فقد إحتلت الجزائر المرتبة الرابعة افريقيا متقدمة بـ 29 مرتبة عالميا اي من المرتبة 109 ألى 80

وهذا حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يضيف المدير الفرعي بوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية