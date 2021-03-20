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الجزائر الـ 7 عربيا والـ 100 عالميا في ترتيب أسعد الدول في العالم لسنة 2020

المجتمع
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الجزائر الـ 7 عربيا والـ 100 عالميا في ترتيب أسعد الدول في العالم لسنة 2020
بقلم م . فيصل

إحتلت الجزائر التريتب السابع عربيا و100 عالميا في ترتيب أسعد الدول في العالم لسنة 2020 حسب  مؤشر السعادة العالمي.

كشف مؤشر السعادة العالمي لسنة World Happiness Report 2020 ترتيب اسعد دول في العالم بخصوص التنمية المستدامة

تقرير مؤشر World Happiness Report 2020 تم تدعيمه ببيانات غالوب للاستطلاعات الرأي.

وإحتلت دولة فنلندا المرتبة الأولى في الترتيب

بيما جاء دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا و21 عالميا.ذ

ويعتمد التقرير في ترتيبه على عدة مؤشرات وعوامل التنمية المستدامة بالإضافة إلى التنمية الريفية والأحياء وكذا الرفاهية بالنسبة للسكان.

WHR20


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