الجزائر- الفاو.. تعميق التعاون وتطوير برامج مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي

التقى وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري،ياسين وليد، مع تشو دونغيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث تم بحث سبل تعميق التعاون الثنائي وتطوير برامج مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تناول الاجتماع عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير القطاع الفلاحي الجزائري. حيث أكد وزير الفلاحة على حرص الجزائر على تعزيز برامج نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية. لتحسين الانتاجية الزراعية وتطوير ممارسات فلاحية حديثة ومستدامة.

كما شدّد الطرفان على أهمية تطوير نماذج زراعية مبتكرة ملائمة للمناطق القاحلة وشبه القاحلة. بما يمكّن الجزائر من أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الزراعة الصحراوية الذكية مناخياً. واستعرض الوزير جهود الحكومة في تحديث منظومة التخزين والخدمات اللوجستية الزراعية وتطوير سلاسل القيمة. بهدف الحد من الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وخلال اللقاء، خُصص جزء هام من المناقشات لمشروع السد الأخضر الجزائري، الذي يحظى بدعم الفاو وصندوق المناخ الأخضر. وبحث الطرفان آليات تسريع وتيرة إعادة التشجير ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي. في إطار التزام الجزائر بمواجهة التحديات المناخية واستعادة الغطاء النباتي.

كما أعرب وزير الفلاحة عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الفاو للجزائر. مؤكداً على عزم بلاده مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية لصالح الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

من جهته، أشاد المدير العام للفاو بالجهود التي تبذلها الجزائر في تطوير قطاعها الزراعي. معرباً عن استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسساتي اللازم لتحقيق أهداف الجزائر التنموية.

يأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة الجزائر الفاعلة في المنتدى العالمي للأغذية. والتزامها بتطوير شراكات دولية فعالة لتحقيق التحول الزراعي المستدام وبناء منظومة غذائية مرنة قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.

