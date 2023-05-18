الجزائر-الكاميرون.. خط جوي يربط الجزائر بياوندي قريبا

من المرتقب، أن تفتح الجزائر قريبا خط كوي يربط الجزائر العاصمة-بياوندي الكاميرونية. وجاء هذا القرار خلال لقاء وزير النقل الكاميروني جان إرنست ماسينا نغالي بيبيهي برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة.

كما ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، الافتتاح القريب لخط جوي يربط الجزائر العاصمة بياوندي. وجاء في البيان: “يسر الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن زيارة العمل كان لها الفضل في تمهيد الطريق”. “لافتتاح قريبا لخط جوي يربط الجزائر العاصمة بياوندي”. كما “أكد ذلك وزير النقل الكاميروني، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكاميرونية”.

كما تم، خلال اللقاء، الذي عقد بحضور سفير الكاميرون بالجزائر، الاتفاق على “الاستمرار في المناقشات التي بدأت في ياوندي”. “خلال مهمة الأعمال التي نظمت في يناير الماضي، ولاسيما مع أصحاب الأعمال الذين أبرموا مشاريع شراكة”، يقول البيان.

وأوضح البيان أن هذه المشاريع تتعلق بشكل أساسي بالصناعة التحويلية للمنتوجات الزراعية والأشغال البحرية والبناء.