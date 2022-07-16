الجزائر / الكونغو.. المنتخب الوطني لكرة اليد يتشبث بأمل المونديال

سيكون المنتخب الوطني لكرة اليد على موعد مساء اليوم بداية من الساعة 16:00 مساءا بالتوقيت المحلي مع تنشيط مواجهة مصيرية أمام منتخب الكونغو في المباراة الترتيبية الأولى في كأس افريقيا بمصر.

كما يسعى رفقاء بركوس للفوز لا غير من أجل التشبث بأمل التأهل إلى المونديال عقب تخطي منافس اليوم. الذي سيسمح له بمواصلة السباق على المرتبة الخامسة المؤهلة للمونديال.

وفي حالة فوز المنتخب الوطني فإنه سيواجه الفائز بين منتخب أنغولا وغينيا. مع حسم الأمور.

يذكر. أن اصحاب المراتب الخمس الاولى سيمثلون قارة افريقيا في مونديال 2023.

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