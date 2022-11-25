الجزائر/ الكويت.. محليو الخضر في ثالث اختبار ودي بتربص الإمارات
بقلم عزيز طالبي
يواجه المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة نظيره المنتخب الكويتي في المباراة الودية التي تتخلل تربص الإمارات.
وستلعب المباراة بملعب “الوصل” بداية من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي. وهو اللقاء الأخير في التربص الاستعدادي لـ “الشان” المقبل الذي سيجري بالجزائر.
وكان متوسط الميدان ميريزيق و رفقائه قد فازوا أمام سوريا بهدف مقابل صفر، كما أطاحوا بمنتخب سيراليون بتسجيل ثلاثية نظيفة.
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