الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي: منتجات إسلامية جديدة بداية السداسي الثاني

كشف المدير العام لمؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، شكيب القاسمي الحسني، عن طرح منتجات تأمين إسلامية جديدة موجهة للأفراد والمؤسسات مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية 2023.

أشار القاسمي الحسني، أن هذه المؤسسة التي توفر حاليا منتجا واحدا فقط وهو التأمين على التمويلات الخاصة بالصيرفة الإسلامية. تعتزم مع بداية السداسي الثاني طرح منتجات أخرى متعلقة بالصحة، السفر، الحوادث، وتأمين مستخدمي المؤسسات. مضيفا أنه ستكون للمؤسسة باقة منتجات لديها ما يعادلها في التأمين التقليدي ولكن بصيغة إسلامية.

كما لفت المدير العام إلى أن العمل جار لإغناء عرض المؤسسة وتنويعه. حيث يجب أن تقدم الشركة منتجات متطورة تتلاءم مع الطلبات المستجدة للزبائن وتتأقلم مع تطورات السوق.

وأكد أيضا على أن جميع المنتجات المقدمة سيصادق عليها من طرف لجنة الإشراف الشرعي التابعة للمؤسسة والتي تعتبر الضامن لمطابقة العقود. المنتجات، الوثائق، إجراءات التسيير وطريقة التسعير، للشريعة الاسلامية. بالإضافة كذلك إلى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية المخولة بمنح شهادات المطابقة لتسويق المنتجات المالية الإسلامية.

وتعتبر شركة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي إحدى الشركتين المتخصصتين في هذا النوع من التأمينات. إلى جانب مؤسسة “الجزاير تكافل”، اللتان تم استحداثهما في 2022. وذلك بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021. وتنشط الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي. في حين تتخصص مؤسسة “الجزاير تكافل” في التأمين العام.

وشارك في إنشاء هذه المؤسسة الجديدة 10 مساهمين، إذ أنها ثمرة اتحاد ست بنوك وأربعة شركات تأمين، من القطاع العام. في سابقة هي الأولى من نوعها في المجال المالي، حسب المسؤول.

ومنذ إطلاقها، قامت المؤسسة بالتوقيع على إتفاقيات مع خمسة بنوك عمومية لتأمين تمويلات الصيرفة الإسلامية، وستكون هناك إتفاقيات أخرى في القريب العاجل.