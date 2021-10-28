الجزائر المساهم الـ73 في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الجزائر أصبحت المساهم الـ73 فيه بعد أن إستكملت عملية الإنضمام خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقالت رئيسة البنكي “أوليد رينو باسو” ففي بيان عبر صفحته الرسمية، :”نحن سعيدون باستقبال الجزائر بصفتها آخر مساهم. ونحن ننتظر بفارغ الصبر بداية العمل سويا ومناقشة الخطوات القادمة لتعاوننا المشترك خاصة لتستفيد الجزائر من عمليات البنك”.

وتابعت بالقول “ننتظر بفارغ الصبر أن يصبح هذا البلد مستفيدا من عمليات البنك وهي الخطوة التي تسمح لنا بتطبيق معرفتنا وخبرتنا. من أجل تنمية القطاع الخاص وتطوير التموين الطاقوي المستدام وتحسين نوعية وفعالية البنى التحتية للبلد”.

وأفاد البيان أن الجزائر طلبت انضمامها للبنك في مارس 2020، وأن مجلس المحافظين والبنك صوتا بعدها لصالح هذا الطلب. وإنتهت عملية الانضمام حاليا بتبادل رسمي للوثائق.

يذكر أن المرسوم المتضمن انضمام الجزائر إلى البنك وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 5 ماي 2021.

ويعد البنك منظمة دولية مقرها لندن وتقدم قروضا في الأسواق الدولية يستعمونها في تمويل والتمويل المشترك للمستثمرين.

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