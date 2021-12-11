الجزائر-المغرب.. الداربي المغاربي يخطف الاضواء في كأس العرب

ستكون الجماهير العربية عامة والجزائرية خاصة على موعد مع متابعة داربي مغاربي قوي للأشقاء اليوم بداية من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وستواجه الجزائر نظيرتها المغرب على ملعب “الثمامة” ضمن ربع النهائي من منافسة كأس العرب.

كما تنتظر الجماهير العربية متابعة نجوم الكرة الجزائرية والمغربية على غرار براهيمي وبلايلي من الجزائر والحفيظي من جانب المغرب.

ورشّح عدد من التقنيين، بأن الفائز من مباراة اليوم سينشط بنسبة كبيرة النهائي المنتظر، وقد يكون بطلا للمنافسة العربية، بعدما أكد المنتخبات في أكثر من مناسبة أنهما الأقوى على الإطلاق.

وكان المنتخب الوطني قد التقى بالجار الغربي عام 2019، في تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل، قبل أن يفوز المغرب بثلاثية نظيفة إيّابا.