الجزائر / المغرب.. داربي مغاربي مثير لنهائي كأس العرب

يحتضن ملعب سيق بمعكسر نهائي مثير بين المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة ومنتخب المغرب. في نهائي كأس العرب.

و فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على نظيره السعودي عن طريق ضربات الجزاء. في حين فاز المنتخب المغربي أمام مصر.

كما تمنت الفاف، اليوم الخميس. عبر منشور لها على الفايسبوك التوفيق لأشبال ارزقي رمان الذي يسعى لكتابة التاريخ رفقة أشباله.

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