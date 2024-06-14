الجزائر الممول رقم واحد للمنتخب الفرنسي عبر التاريخ

تصدّرت الجزائر، قائمة البلدان الأكثر تمويلا للمنتخب الفرنسي، باللاعبين عبر التاريخ.

وأعدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا حول اللاعبين من جنسيات مختلفة الذين مثلوا فرنسا.

وقالت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها إن منتخب فرنسا ومنذ تأسيسه سنة 1904 وإلى يومنا. استفاد من 939 لاعبا، بين المولودين في ضواحي باريس وأبناء المهاجرين.

وجاءت الجزائر، في الصدارة بـ 51 لاعبا. متقدمة بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني المغرب بـ 10 لاعبين، تليه بولونيا بـ 8 لاعبين.

للإشارة فإن أصحاب الأصول الجزائرية، صنعوا تاريخ المنتخب الفرنسي، أبرزهم زين الدين زيدان، المتوج بكأس العالم 1998 ويورو 2000، وبن زيمة، المتوج بـ ” دوري الأمم” 2021، ونبيل فقير، الفائز مع الديكة بمونديال 2018.