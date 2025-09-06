الجزائر -الموزمبيق.. توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين

ترأس اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة الرئيس الموزمبيقي مراسم التوقيع على اتفاقيات بين البلدين.

ووقّعت الجزائر والموزمبيق على اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق تعاون في مجال الأمن والنظام العام.

كما تمّ التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، بالإضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال الثقافة والفنون لسنة 2025 إلى 2028.

كما أشرف الرئيس تبون على توقيع بروتكول تعاون بين إذاعتي الجزائر وموزمبيق واتفاق في مجال الإعلام والاتصال بين البلدين.

