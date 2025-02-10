الجزائر-النيجر.. تعزيز العلاقات الثنائية في مجال المحروقات

شرع وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، الأحد، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الموارد المائية والتطهير والبيئة النيجري ومسؤولين من الشركة الوطنية للبترول “سونيداب”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كان في استقبال الوفد النيجري لدى وصوله غالى الجزائر. كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة التبادلات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات. تنفيذا لورقة الطريق التي اتفق عليها الطرفان خلال الزيارة الأخيرة للوزير النيجري إلى الجزائر.

وشهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا بفضل التعاون المستمر وتبادل الزيارات بين مسئولي البلدين بهدف مناقشة سبل تقوية الشراكة الثنائية. وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، وأبرزها مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك في النيجر. ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا مرافقة النيجر في مشاريعها المتعلقة بإنجاز مصفاة لتكرير البترول. ومركب بتروكيماوي في منطقة دوسو، وكذا تكوين وتدريب الاطارات النيجرية في مجال المحروقات، -يضيف البيان.

كما يتضمن برنامج زيارة وزير البترول النيجري عددا من اللقاءات الهامة بما في ذلك اجتماع مع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من سوناطراك.

وتعكس هذه الزيارة الحرص المتبادل بين الجزائر والنيجر على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الطاقة، وتأكيد التزام البلدين بالمضي قدما في تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطرفين، وفق البيان نفسه.

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