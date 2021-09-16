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الجزائر الوسطى: إجراءات وقائية مشددة بالمراكز الثقافية

بقلم فطومة حيدر
الجزائر الوسطى: إجراءات وقائية مشددة بالمراكز الثقافية
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شدد رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش على ضرورة وضع اجراءات احترازية صحية صارمة بالمراكز الثقافية. وهذا بعد قرار الحكومة بإعادة استئناف نشاطات المراكز الثقافية و المكتبات.
وأكد بطاش على ضرورة احترام التدابير الصحية الوقائية للتقليل من الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع الدخول المدرسي والإجتماعي.حيث تم وضع بروتوكول صحي وتعقيم وتطهير المراكز الثقافية بالجزائر الوسطى ووضع الكمامات و احترام التباعد الجسدي و توفير المواد المعقمة

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