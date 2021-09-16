الجزائر الوسطى: إجراءات وقائية مشددة بالمراكز الثقافية

شدد رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش على ضرورة وضع اجراءات احترازية صحية صارمة بالمراكز الثقافية. وهذا بعد قرار الحكومة بإعادة استئناف نشاطات المراكز الثقافية و المكتبات.

وأكد بطاش على ضرورة احترام التدابير الصحية الوقائية للتقليل من الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع الدخول المدرسي والإجتماعي.حيث تم وضع بروتوكول صحي وتعقيم وتطهير المراكز الثقافية بالجزائر الوسطى ووضع الكمامات و احترام التباعد الجسدي و توفير المواد المعقمة

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