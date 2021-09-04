الجزائر الوسطى: إقبال المواطنين على الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

إنطلقت اليوم السبت، الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تحت اشراف وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات والتي تهدف إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين لضمان دخول إجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

و شهدت ساحة البريد المركزي منذ الساعات الأولى من نهار اليوم اقبالا من طرف المواطنين الذين يرون أن التلقيح هو الحل الوحيد لكسر سلسلة الإصابات وعودة الحياة الى مجراها الطبيعي.

هذا وشاركت الحماية المدنية في الحملة الوطنية للتلقيح بطاقمها الطبي و التي دعت المواطنين إلى ضرورة التلقيح بما أنه الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا.

وسخرت مصالح بلدية الجزائر الوسطى كافة امكانياتها المادية و البشرية لإنجاح الحملة الوطنية، كما دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، جميع المواطنين للتقرب الى مراكز التلقيح.

كما وجه شكره لشركة NUMEDI AFFICHE ALGERIE التي وفرت شاحنات مزودة بمكبرات الصوت تدعوا المواطنين إلى عملية التلقيح. الشاحنات جابت مختلف شوارع و احياء البلدية.

هذا وكانت بلدية الجزائر الوسطى قد فتحت مراكز التلقيح بالمدارس الإبتدائية على مستوى البلدية لتلقيح أكبرعدد ممكن من المواطنين ولفك الخناق على المراكز الاستشفائية التي تشهد اقبالا كبيرا.