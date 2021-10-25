الجزائر الوسطى: استئناف الورشات التكوينية بالمسرح البلدي

استأنفت بلدية الجزائر الوسطى الورشات التكوينية. بالمسرح البلدي للجزائر الوسطى، بعد ان توقفت لأشهر. بسبب تفشي وباء كورونا.

و جاء في منشور لمسرح الجزائر الوسطى، عبر صفحتها على الفايسبوك، أن برنامج الدورة الممتد على مدار السنة، يتضمن فعاليات وورشات مختلفة تعزّز فرص التكوين. تؤطرها أسماء ثقيلة تشرف على المواهب الشابة، التي من شأنها أن يكون لها مستقبل مشرق.

هذه الورشات التكوينية هي الثالثة في طبعتها بعد نجاح الطبعتين الأولى و الثانية و التي لاقت رواجا واسعا عند الشباب المولعة بهذه الفنون.

هذا وعادت ورشات التكوين تدريجيا حيث انطلقت ورشة التمثيل يشرف عليها الفنان مصطفى لعريبي و محمد فريمهدي، و ورشة كتابة النصوص المسرحية تحت إشراف احميدة العياشي، و الاستاذ صادق بخوش.

وبخصوص ورشة الاخراج المسرحي يشرف عليها الفنان محمد فريمهدي و كذا ورشة الكوريغرافيا مع الأستاذة سمر بن داود، اما باقي الورشات فستفتح في الايام القليلة المقبلة.

وصنع الشباب اجواء استثنائية في الورشات التكونية السابقة بمسرح الجزائر الوسطى شجّعت على العودة إلى التكوين طيلة السنة ، لتبقى ابواب المسرح مفتوحة امام أبناء العاصمة وباقي المناطق الجزائرية الراغبة في التكوين.

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