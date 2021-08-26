الجزائر الوسطى: الإنتهاء من تهيئة المدارس قبل الدخول المدرسي المقبل

قامت اليوم الخميس، الوالي المنتدبة للمقاطعة الادارية لسيدي امحمد فوزية نعامة، بزيارة ميدانية لتفقد بعض المشاريع ببلدية الجزائر الوسطى.

ووقفت الوالي المنتدبة، حسب ما أفادت به مصالح بلدية الجوائر الوسطى، على مدى تقدم الأشغال بالمدارس الإبتدائية يوغرطة اثنان مدرسة الوردة و مدرسة أمير خالد التي أكدت على ضرورة إحترام الآجال المحددة لأشغال تهيئة المدارس التي باشرت بها مصالح بلدية الجزائر الوسطى مؤخرا و هذا قبل الدخول المدرسي المقبل.

من جهته كشف الأمين العام للبلدية كمال مسعدي أن إعادة تهيئة المدارس ستكون جاهزة قبل الدخول المدرسي.

كما تفقدت الوالي المنتدبة مشروع عين زبوجة و ساحة خميستي و ساحة الامير عبد القادر.

وخلال خرجتها الميدانية شددت على الإسراع في إزالة الأتربة لتفادي حدوث أي طارئ قد تسببه الأمطار الموسمية، حيث باشرت فورا مصالح البلدية في حملها.

للإشارة، فان بلدية الجزائر الوسطى أطلقت العديد من المشاريع بعضها قيد الدراسة و الأخرى باشرت بها.