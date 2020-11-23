الجزائر الوسطى: انهيار سقف منزل بشارع عبد الكريم الخطابي

شهدت بلدية الجزائر الوسطى، مساء الأحد، انهيار سقف منزل يرتبط سطح العمارة رقم 7 بشارع عبد الكريم الخطابي.

وأشار بيان صادر عن بلدية الجزائر الوسطى، أن انهيار سقف المنزل، لم يتسبب في أي خسائر بشرية.

وكان الانهيار نتيجة القيام بأشغال بسطح العمارة دون أي دراسة، و دون أي رخصة مسلمة من طرف الهيئات المختصة.

و حسب شهادات الجيران، فحتى الاشغال تمت من طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بتهيئة من هذا النوع.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية و الأمن الوطني، بالإضافة إلى مصلحة الطرقات لبلدية الجزائر الوسطى.

ومن المقرر أن تنزل المصالح التقنية المختصة، اليوم الاثنين، الى ذات العمارة، لمعاينة الحادثة، ومنه تحديد ملابسات وأسباب الانهيار.