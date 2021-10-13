الجزائر الوسطى: بطاش يؤكد على ضرورة استلام المشاريع التنموية

شدد رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش على ضرورة الإسراع في إنجاز و الانتهاء من الأشغال. باقليم البلدية في الآجال المحددة.

و يواصل بطاش زيارته الميدانية الى بعض المشاريع التنموية، حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للبلدية في بيان لها، أين قام بتفقد اشغال ساحة الامير عبد القادر التي شارفت على الانتهاء حيث بلغت وتيرة الانجاز 80 بالمئة، ومن المرتقب أن تفتح أمام المواطنين بداية من الفاتح نوفمبر و بحلة جديدة.

كما وقف رئيس بلدية الجزائر الوسطى عند تقدم أشغال تهيئة المركب الرياضي واقنوني و المركب الرياضي بشارع كريم بلقاسم من أجل فتحهما أمام العديد من الشباب و الجمعيات الرياضية.

أما بخصوص مشروعي ساحة خميستي ونفق البريد المركزي فقد وصلت نسبة الاشغال 50 بالمئة.

وأكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى أن المشاريع التنموية تدخل في إطار إعادة الاعتبار لواجهة الجزائر العاصمة.

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