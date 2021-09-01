الجزائر الوسطى: تقدُم في وتيرة أشغال العديد من المشاريع التنموية

تشهد مختلف المشاريع التنموية التي أطلقتها مصالح بلدية الجزائر الوسطى تقدما في وتيرة الإنجاز.

وأكد رئيس البلدية عبد الحكيم بطاش، عبر الصفحة الرسمية للبلدية، على ضرورة تسليم المشاريع في آجالها المحددة، مع الحرص على الإتقان والجودة في أشغال الإنجاز.

هذا و يتابع رئيس بلدية الجزائر الوسطى عن كثب أشغال تهيئة المشاريع التنموية لا سيما المتعلقة بالمركب الرياضي واقنوني و المركب الرياضي بشارع كريم بلقاسم من أجل فتحهما أمام العديد من الشباب، كما أسدى تعليمات صارمة بالإسراع في وتيرة انجاز فضاء لتسلية على مستوى ملعب عين زبوجة بالإضافة الى تهيئة ساحة خميستي و ساحة الامير عبد القادر.

و فيما يخص تهيئة المدارس الابتدائية المتواجدة بإقليم البلدية فقد اكد رئيس البلدية على جاهزيتها قبل الدخول المدرسي المقبل.

للإشارة، فإن بلدية الجزائر الوسطى تعرف العديد من أشغال التهيئة خاصة المتعلقة بالمرافق العمومية من شأنها أن تغير من وجه عاصمة الجزائر البيضاء.