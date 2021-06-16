الجزائر الوسطى: تنصيب حاوية ذكية للنفايات من ابتكار شباب جزائري 

تم في بلدية الجزائر الوسطى، تنصيب حاوية ذكية للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية. ابتكرها مجموعة من الشباب اختاروا بلدية الجزائر الوسطى كمرحلة أولية لإطلاق مشروعهم.

وقدمت مصالح بلدية الجزائر الوسطى كل التسهيلات لتنصيب نموذج الحاوية الذكية للشباب المبتكر، تم تنصبيها بساحة البريد المركزي. ويحتوي الجهاز على ألواح شمسية يخزن الطاقة الشمسية نهاراً، ليحولها إلى طاقة كهربائية للإضاءة ليلاً.

للإشارة، فإن هذه الحاوية الذكية من صنع جزائري لمجموعة من الشباب أرادوا. من خلال هذا المشروع توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة وإعطاء وجه جمالي للمدينة. وينتظر من الشباب تعميم المشروع على باقي ولايات الوطن.