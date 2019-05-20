الجزائر الوسطى تنظم برامج ثقافية وسهرات فنية طيلة شهر رمضان

أحيت بلدية الجزائر الوسطى، العديد من الانشطة الثقافية والفنية المنظمة ،في اطار برنامج شهر رمضان.

بالاضافة الى نشاطات اخرى، تتعلق بالطفل، حيث استمتعت العائلات العاصمة بالسهرات الشعبية الطربية، والحفلات الانشادية التي نشطتها كوكبة من الفنانين على مستوى ساحة بور سعيد وحديقة صوفيا.

على غرار الفنان القدير ناصر مقداد، جهيد بوروينة، و كذا المدائح الدنية كفرقة الاسراء والجزائر البيضاء.

كما نظمت مصالح بلدية الجزائر الوسطى، برامج خاصة بالأطفال على مختلف الحدائق العمومية.