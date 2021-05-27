الجزائر الوسطى: هذه قائمة المدارس التي تشارف عملية تهيئتها على الانتهاء

طمأن رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، المواطنين وأولياء التلاميذ أن مصالحه ستنطلق قريبا في إعادة تهيئة المدارس الثلاث. ويتعلق الأمر بمدرسة يوغرطة 1 -2 – 3.

كما انطلقت مصالح بلدية الجزائر الوسطى بأشغال تهيئة مدرسة الأمير خالد 1و2. ومدرسة طه حسين التابعين لبلدية الجزائر الوسطى. حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 10 بالمئة.

وتواصل مصالح البلدية أشغال تهيئة مدرسة لالة فاطمة نسومر، مدرسة علي بومنجل، ومدرسة الوردة، حيث وصلت نسبة الأشغال 65 بالمائة.

في المقابل شارفت أشغال تهيئة مدرسة القدس، مدرسة فرحات شركيت، ومدرسة جمال الدين عمراني على الانتهاء. حيث بلغت نسبة الأشغال 90 بالمائة، وسيتم تسليمها في الأيام القليلة المقبلة.

وتسعى مصالح بلدية الجزائر الوسطى إلى تهيئة جميع المؤسسات التربوية التابعة لإقليمها.