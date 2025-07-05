الجزائر بأقلام أبنائها الأبرار ومشاهير العالم

الجزائر بأقلام أبنائها الأبرار

الأمير عبد القادر

لنا في كل مكرمة… مجال ومن فوق السماك لنا رجالُ

ركبنا للمكارم كل هول… وخضنا أبحراً ولها زجال

إذا عنها توانى الغير عجزاً… فنحن الراحلون لها العجال

سوانا ليس بالمقصود لما… ينادي المستغيث ألا تعالوا

عبد الرحمان الثعالبي

إنّ الجزائر في أحوالها عجب… ولا يدوم بها للناس مكروه

ما حلّ عُسر بها أو ضاق مُتسع… إلا ويُسر من الرحمن يتلوه

محمد العيد آل خليفة

إن الجلاء وإن يكن لم يكتمل… سر النفوس بأعذب الأحلام!!

الثورة العظمى كسبنا نصرها… والجبهة اكتسحت قوى الإجرام

شعب الجزائر كله أبطالها… من حارث فيها ومن همام

والشعب قاضي الشعب وهي قضية… غلبت بحكمتها على الحكام

إن أصدر الأحكام نفذ حكمه… أو قال كان القول قول حذام

وهو المعقب إن يشأ مستأنفا… في حكمه بالنقض والإبرام

عبد الحميد بن باديس

مَنْ كَــان يَبْغـي وَدَّنَــا… فَعَلَى الْكَــرَامَــةِ وَالـرّحبْ

أوْ كَـــانَ يَبْغـي ذُلَّـنـَا… فَلَهُ الـمـَهَـانَـةُ والـحَـرَبْ

هَـذَا نِـظـامُ حَـيَـاتِـنَـا… بالـنُّـورِ خُــطَّ وَبِاللَّـهَـبْ

حتَّى يَعودَ لـقَــومــنَـا… من مَجِــدِهم مَــا قَدْ ذَهَبْ

الجزائر بأقلام مشاهير العالم

قال تشي غيفارا: ” ليس هناك إلا قلّة قليلة، من البلدان التي تساوي في رمزيتها الجزائر، إحدى عواصم الحرية الأكثر بطولة”

قال فيديل كاسترو: “الفرنسيون حمقى لأنهم احتلوا دولة شعبها لا يمل ولا يضعف..”

قال صدام حسين: “في كل نقطة دم جزائرية يولد مجاهد”..

قال هنري كيسنجر: “لا يوجد ولم أجد في حياتي أعند من رجال الجزائر..”

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