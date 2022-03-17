الجزائر بحاجة إلى 4 مليارات و500 ألف لتر من الحليب سنويا

كشف رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب عز الدين تامني، أن الجزائر تحتاج إلى مليوني رأس من البقر الحلوب لتغطية كامل إحتياجاتها من الحليب والتوقف عن إستيراد هذه المادة.

وحسبما نقلته “وأج”، فقد أكد تامني خلال المنتدى الجزائري للحليب، الذي نظمته مجموعة التفكير “فلاحة إينوف”. على هامش الطبعة الـ 20 للمعرض الدولي للزراعة، أن إحتياجات الجزائر حاليا تقدر بـ 4 مليارات و500 ألف لتر من الحليب سنويا. ويسمح إنتاج هذه الكمية بالتوقف عن إستيراد غبرة الحليب.

بالمقابل أشار المتحدث، أن الجزائر بحاجة إلى توفر مليوني رأس بقر حلوب مقابل 908 ألف رأس حاليا. وتحتاج لتوفير مليوني رأس بقر حلوب. إلى أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي المسقية الموجهة لزراعة الأعلاف.

وأشار تامني، أن كمية إنتاج حليب البقر الطازج محليا تقدر بـ 2 مليار و500 مليون لتر سنويا. منها 814 مليون لتر يوجه للملبنات وأكثر من 750 مليون لتر توجه للإستهلاك العائلي المباشر. بينما توجه باقي الكمية للتحويل المنزلي أو النشاطات الصغيرة غير المصرح بها. كما تبلغ كمية الحليب المنتج محليا من مختلف الأنواع (ماعز، بقر، إبل) 3 مليارات و500 مليون لتر من الحليب سنويا.

وقال رئيس المجلس، أنه يمكن تحسين نسبة مساهمة الحليب الطازج في تغطية الإحتياجات الوطنية. إذا ما تم إقرار تخفيضات في الرسوم المطبقة على إستيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف.

وعن العراقيل التي تعترض تطور شعب إنتاج الحليب الطازج المحلي. أشار تامني إلى السعر المقنن للحليب المدعم المنتج إنطلاقا من الغبرة المستوردة “25 دج” والذي ينافس سعر المنتوج المحلي الذي يتراوح بين 60 و80 دج.

من جهة أخرى، لفت تامني إلى وجود صعوبات كبيرة في الميدان يواجهها المربون بسبب نقص المواد الأولية الموجهة لصناعة الأعلاف. وارتفاع أسعارها في السوق الدولية بالموازاة مع الجفاف المسجل خلال الأشهر الماضية.