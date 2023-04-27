الجزائر بذلت “جهودا جبارة” للحصول على شهادة القضاء على الملاريا

أكد مشاركون في أشغال يوم دراسي وتكويني حول مكافحة داء الملاريا. أن الجزائر بذلت جهودا جبارة للحصول على شهادة القضاء على هذا الداء.

وأشارت ممثلة وزارة الصحة والمديرة الفرعية للأمراض المتنقلة بالوزارة الوصية سامية حمادي. أن الجزائر التي حققت شهادة منظمة الصحة العالمية في عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بالملاريا. تبقى في تجنّد مستمر لمكافحة الحالات المستوردة.

كما تعد الجزائر من بين أولى الدول الإفريقية التي حققت إنجازا صحيا باستصدار شهادة القضاء على آخر حالة للإصابة بداء الملاريا منذ سنة 2019. مؤكدة أن التحدي المطروح اليوم هو الحرص على عدم تسجيل أي إصابة جديدة. من خلال تكثيف جهود الوقاية والكشف وذلك بتضافر جهود مختلف الشركاء.

كما دعت حمادي المسافرين إلى الدول الإفريقية التي ينتشر فيها المرض إلى ضرورة توخي الحيطة الحذر وعدم التردد في زيارة المصالح الاستشفائية في حال أدنى إشتباه بالإصابة.

من جانبه أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر نوهو أمادو، أن هذا اللقاء الذي يندرج ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي للملاريا. يشكل فرصة لتقييم حصيلة الجهود المبذولة لمكافحة هذا الداء. خاصة وأن الجزائر أصبحت من الدول الإفريقية الرائدة في التصدي له. حيث ينبغي الإستفادة من تجربتها الرائدة للوصول إلى 0 حالة’.

و بدورها استعرضت المكلفة بالإعلام وترقية الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية ليلى شيبوت. مسار جهود المنظمة خلال تواجدها بالجزائر منذ سنة 1968 وتعاونها مع قطاع الصحة في مجال ترقية الخدمات الصحية. إلى جانب الشهادات التي تحصلت عليها الجزائر للقضاء على عدة أمراض على غرار التيتانوس والملاريا والتي بذل فيها قطاع الصحة ومستخدميه جهودا جبارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

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