الجزائر-بلجيكا.. فتح آفاق الإستثمار في القطاع الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، الدكتور جان جاك كيريا، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، واقع التعاون بين الجزائر ومملكة بلجيكا في المجال الصحي. كما تطرقا إلى فرص الشراكة المتاحة بين الطرفين وضرورة ترقيتها و دعمها مستقبلا.

من جهته، أكد سعادة سفير مملكة بلجيكا حرص بلاده على رفع مستوى علاقات الشراكة و التعاون الثنائي. بما يخدم مصلحة البلدين، مشيدا بالتقدم الذي تشهده الجزائر في عدة مجالات سيما المجال الاقتصادي .

كما أكد سايحي على متانة العلاقات الجزائرية-البلجيكية ، معربًا عن استعداد الجزائر لدعم هذه الشراكة. في مختلف مجالات القطاع الصحي، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، لا سيما في مجالي التكوين والتوأمة.

واقترح الوزير في هذا الصدد مشروع توأمة بين جامعة الحرة لبلجيكا والمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. إضافة إلى فتح آفاق للاستثمار في القطاع الصحي، مستعرضًا المزايا والتحفيزات و الضمانات الكبيرة التي يوفرها قانون الاستثمار في الجزائر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عبر تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة سبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.

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