الجزائر بوركينافاسو .. الخضر على بعد 90 دقيقة من الدور الفاصل

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الثلاثاء مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بين الخضر ومنتخب بوركينافاسو.

ويواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي المنافس المباشر على تأشيرة المرور إلى الدور الفاصل منتخب جيبوتي، حيث يدخل رفقاء رياض محرز مباراة اليوم بنشوة الفوز المحقق في الجولة الماضية أمام جيبوتي (4-0)، فيما يدخل أشبال المدرب كامو مالو هذا اللقاء بعد التعثر في الجولة الماضية أمام منتخب النيجر بملعب مراكش بالمغرب, وهو التعادل الذي أدخل الشك في نفوس البوركينابيين, الذين يحتاجون للفوز لافتكاك تلك التأشيرة من أيدي “الخضر”.

و يبقى لاعبو الناخب الوطني جمال بلماضي الذين يتوفرون على سلسلة رائعة ب 32 مباراة بدون انهزام, مرغمين على حسم تأهلهم بنجاح أمام منافس يبحث بأي ثمن على الحاق “الخضر” أول هزيمة لهم في معقل مصطفى تشاكر بالبليدة.

و حتى إذا كانت نقطة التعادل تكفي “الخضر” ليكونوا ضمن المنتخبات العشر المتأهلة للدور الفاصل المقرر في شهر مارس 2022, فإن بلماضي له رغبة ملحة في تحقيق الفوز بالنتيجة و الأداء, خاصة و ان بوركينا فاسو يبقى الوحيد الذي وقف ندا للند أمام زملاء سفيان فغولي يوم 7 سبتمبر الماضي بمراكش (1-1).

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