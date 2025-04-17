الجزائر-بيلاروسيا: اللجنة المشتركة للتعاون تعقد دورتها الأولى بمينسك

افتتحت اليوم الخميس بعاصمة بيلاروسيا مينسك أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وتم الافتتاح برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مناصفة مع وزير مكافحة الإحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش، بحضور ممثلي عدة قطاعات من الجانبين.

وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح الدورة، أكد الوزير شرفة بأن العمل المشترك سـيسـاهم في تعزيز التعاون بـين الجزائر وبـيلاروسيا وتطويـر شراكـتـهما في شتى المجالات، بحيث أن الهدف من هذه الدورة هو تقييم هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة.