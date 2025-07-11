الجزائر تؤكد أن العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع في السودان

أكدت المندوب الجزائري المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أنّ “العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع المستمرّ منذ سنتين في السودان”.

وجاء ذلك، في كلمة للمندوب الجزائري، في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع السوداني. بعد تقديم المدعي العام المساعد، التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور “غرب السودان”.

وأوضح كودري أنّه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية”.

وأبرز ضرورة “المساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور”.

وقال إنّه “يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية. والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية”.

وتصور الدبلوماسي الجزائري بـ “إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.

ورأى أنّ تحقيق هذه الغاية يكون عبر “إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”.

كما رحّب كودري بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وركّز على تجديد دعوة الجزائر “لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة لحلّ دائم للنزاع وحماية المدنيين”.

وأحال كودري على دعم الجزائر التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وثمّن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية. مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأبرز كودري أنّ “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين. للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.

كما شدّد كودري على أنه “لا يمكن إغفال التطورات الأخيرة في السودان خاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي”.

ودعا لـ “ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين”.

كما أشار إلى عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور).

وجدّد دعوة الجزائر إلى “وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعداً مباشراً في هذه الانتهاكات”.

وانتهى إلى وجوب الاحترام التام لسيادة السودان ووحدة أراضيه، ضمن جهود ارساء السلام، ووضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة.