الجزائر تؤكد استعدادها لمرافقة إصلاح جامعة الدول العربية

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي.

وحسب بيان للوزارة، أطلع الأمين العام للجامعة، خلال هذه المكالمة، وزير الدولة على خطة العمل التي يعتزم تقديمها بهدف إعادة تنشيط جامعة الدول العربية لتمكينها من الاستجابة بفعالية أكبر لمختلف التحديات والرهانات.

كما أشاد الأمين العام بالدور التاريخي والمحوري الذي لطالما اضطلعت به الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية.

ومن جانبه، أكد أحمد عطاف، استعداد الجزائر والتزامها بالعمل بشكل وثيق مع الأمين العام ومساعدته في القيام بالمهام المنوطة به خدمة للمصالح العربية الحيوية.

وأمام التحديات المتعاظمة والتهديدات المتزايدة التي تواجه الدول العربية على مختلف الأصعدة، شدد وزير الدولة على ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية إصلاح عميق تفضي إلى تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل لها الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة، وكذا تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار.