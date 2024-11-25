الجزائر تؤكد الالتزام بتعزيز شراكتها الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار

إلتقى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حماد أيوب، بالأمين العام للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (APOTAN) في مونتريال، وهذا على هامش الدورة السبعين للجمعية، أين أكد أن الجزائر تلتزم بتعزيز شراكتها الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، ركز اللقاء على تعزيز التعاون البرلماني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. خاصة قضايا الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشدد أيوب على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم السلام، مع الإشارة إلى تطلع الجزائر لتوسيع شراكتها مع الجمعية في مجالات مكافحة الإرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومعالجة التغير المناخي.

كما أكد اللقاء على التزام الجزائر بتعزيز شراكتها الدولية والإقليمية، ودورها الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

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