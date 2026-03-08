الجزائر تؤكد تضامنها مع أذربيجان في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان جيهون بيراموف.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تمحورت المحادثات بين الوزيرين، حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وشدد الوزيران شدّدا على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى ترجيح كفة الحلول السلمية والدبلوماسية. بما يسهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات.

كما عبر عطاف عن تعاطف الجزائر وتضامنها مع جمهورية أذربيجان في أعقاب تأثرها بتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة برمتها.

هذا ويشارك أحمد عطاف، في أشغال الدورة غير العادية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي خُصصت لمناقشة الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وبحث الاجتماع تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على سيادة وسلامة عدد من الدول العربية. فضلًا عمّا يطرحه من مخاطر وتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.