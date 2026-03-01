الجزائر تؤكد تضامنها مع الدول العربية وتدعو إلى وقف التصعيد في الخليج

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، سفراء الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات عسكرية، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج العربي.

وخلال هذا اللقاء، عبّر الوزير عن تضامن الجزائر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات، مؤكداً رفض الجزائر القاطع لأي مساس بسيادة هذه الدول ووحدتها الترابية، أو تهديد أمن شعوبها واستقرارها.

وشدد عطاف على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب أشقائها العرب في مواجهة ما وصفه بالانتهاكات غير المقبولة، وما خلّفته من أضرار بشرية ومادية، مجدداً التزام الجزائر بمبادئ نصرة القضايا العادلة واحترام سيادة الدول.

وفي السياق ذاته، أعاد الوزير التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، وتغليب منطق الحوار وضبط النفس، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويحول دون اتساع رقعة النزاع، محذراً من التداعيات الخطيرة لأي انزلاق أمني على السلم الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار المساعي الجزائرية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتشجيع الحلول السياسية كخيار وحيد لتجاوز الأزمات، بعيداً عن منطق القوة والتصعيد العسكري.