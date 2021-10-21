الجزائر تؤكد دعمها لمبادرة إستقرار ليبيا

ثمن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مبادرة دعم استقرار ليبيا، معتبرا أنها خطوة إيجابية في سبيل استعادة الأشقاء الليبيين زمام الأمور وفق منهجية تقوم أساسا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة.

وأكد الوزير، في مداخلة له في أعمال مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مبادرة استقرار ليبيا، على دعم الجزائر لهذه المبادرة واستعداد بلادنا الدائم لمساعدة الأشقاء الليبيين في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأورد لعمامرة: “نتطلع إلى مواصلة هذا الجهد الجماعي لحشد الدعم الضروري للدفع بجهود الأشقاء الليبيين من أجل بناء دولة ليبية موحدة وآمنة ومستقرة وديمقراطية”.

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