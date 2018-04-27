الجزائر تبارك قرار مجلس الأمن باستئناف المفاوضات حول تقرير المصير في الصحراء الغربية

باركت الجزائر القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية.

واحاط الناطق الرسمي بإسم الخارجية الجزائرية علما بالقرار الجديد بشأن مسألة الصحراء الغربية الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولاحظت الخارجية بارتياح كبير أن هذا القرار يؤكد من جديد، الوضوح في ديباجته وفي منطوقه.

ما يضمن ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وقالت أن الجزائر تنضم إلى النداء الذي أطلقه مجلس الأمن لطرفي النزاع.

والمملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لاستئناف المفاوضات، دون شروط مسبقة وبحسن نية.

بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

واعربت الخارجية الجزائرية عن أملاه في أن يشجع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة ستة أشهر.

طرفي الصراع على المشاركة، في أقرب وقت ودون تأخير ، في الجولة الخامسة من المفاوضات.

وقالت الخارجية ان الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في حل قضية الصحراء الغربية.