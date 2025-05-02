الجزائر تبحث الإعفاء من التأشيرة مع هذه الدولة

وقعت الجزائر، اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة، مع بحث توسيعها لحاملي الجوازات العادية، مع جمهورية غانا.

وتم توقيع هذه الإتفاقية، عقب الزيارة التي قادت وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوكودزيتو أبلاكوا إلى الجزائر.

هذا وجدّدت الجزائر وغانا، اليوم الجمعة، التزامهما بتعزيز الشراكة طويلة الأمد، في القطاعات ذات الأولوية. في بيان مشترك توّج زيارة وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا إلى الجزائر.

وتضمّن البيان المشترك اعتماد خارطة طريق لتنفيذ مشاريع تعاون في عدّة قطاعات.

وأكّدت الدولتان التزامهما بمبادئ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية مع أولوية الحوار والمصالحة لحل النزاعات.

ودعت الجزائر وغانا لحل سياسي لقضية الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق القانون الدولي.

وجرى ابرام اتفاق مشترك لتعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.

وانتهى البيان المشترك إلى ابراز دعم الجزائر وغانا الثابت لحلّ الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة.

وأكّدت الجزائر وغانا الحاجة لإصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تمثيل عادل لإفريقيا في مجلس الأمن.