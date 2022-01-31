الجزائر تبحث التعاون الاقتصادي والصناعي مع الإتحاد الأوروبي

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي لدى الجزائر، ايكارت توماس.

وحسب بيان للوزارة، استعرض زغدار وسفير الإتحاد الأوروبي، العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

كما تطرقا، في هذا الإطار، إلى برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “PADICA”. الذي أطلقته وزارة الصناعة مؤخرا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي. والنتائج المنتظرة منه لاسيما فيما يتعلق بتطوير شعب الإلكترونيك والميكانيك في الجزائر.

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وزير الصناعة: إسترجاع أكثر من ألف وعاء عقاري غير مستغل

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز إستثمارات عليها. لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن.

وأوضح وزير الصناعة خلال إستضافته في حصة “لقاء مع وسيط الجمهورية” التي بثت على التلفزيون العمومي، أنه من بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم إسترجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار. مؤكدا أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.

وأضاف وزير الصناعة، أنه سيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار. والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي. وهي الان على مستوى الأمانة العامة للحكومة. مشيرا إلى أن هذه المنظومة الجديدة ستكون سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.

رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

وكشف وزير الصناعة عن رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”. مضيفا أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف للمستثمرون على مستوى وكالة “أندي”. للإستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار. لكنها بقيت عالقة بسبب تسخيرات قضائية.

وكشف وزير الصناعة، أنه يجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل تنسيقي وتكاملي بين وزارتي الصناعة والعدل. حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ 890 ملف بعدما تبيّن عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها. وبالموازاة مع معالجة ملفات “أندي”. تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.

وأضاف وزير الصناعة، أنه تم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة. مشيرا إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل. وحدة انتاج العصائر “افريكافير” بالطاهير بنفس الولاية. بالإضافة كذلك إلى ثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس. إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بولاية قالمة.

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