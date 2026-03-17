الجزائر تبحث تعزيز التعاون مع النيجر وتزويدها بالأدوية واللقاحات

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع وزير الصحة بجمهورية النيجر، العقيد الركن غربا حكيمي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية، لاسيما تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات الجزائرية الصنع.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، يأتي هذا الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تجسيدا لمخرجات “بيان الجزائر” المنبثق عن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، المنعقد بالجزائر في نوفمبر 2025.

وشارك في اللقاء سفير الجزائر بالنيجر، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، شريف دليح. والمدير العام للمجمع العمومي “صيدال”، مراد بلخلفة.

وعبر الطرف النيجري، خلال هذا الإجتماع، عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الصناعة الصيدلانية. من خلال طلب تزويد بلاده بالأدوية واللقاحات المنتجة محليا. إضافة إلى مرافقة تقنية لتطوير صناعة صيدلانية وطنية.

ومن جهته، أكد قويدري استعداد الجزائر لمرافقة النيجر، عبر تلبية احتياجاتها من المنتجات الصيدلانية وتعزيز التعاون التقني. لاسيما في مجال إنجاز وتطوير وحدات إنتاج الأدوية.

ويندرج هذا التعاون ضمن مسعى تعزيز الشراكة بين الدول الإ فريقية بهدف دعم الأمن الصحي على المستوى القاري.