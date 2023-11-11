الجزائر تبحث رقمنة قطاع الصناعة الصيدلانية مع نظيرتها المالية

إِستُقبلت الامينة العامة لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني ظريفة خوذير، ممثلة لوزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون من طرف الامين العام لوزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي وعصرنة الإدارة في مالي القايدي عمار توريه.

وتمحور النقاش حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الجزائري المالي، خاصة في مجال رقمنة قطاع الصناعة الصيدلانية من خلال النظام التسلسلي لتتبع مسار الادوية (serialisation) ومختلف الوسائل والمنصات الرقمية لتسيير مخزون الادوية وتتبع وفرتها .

كما سمح اللقاء للجانب المالي لاعراب عن استعداده الكامل لتطوير مجالات التعاون، خاصة في مجال المؤسسات الناشئة والبريد والاتصالات.