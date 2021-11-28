الجزائر تبدي استعدادها لدعم الشرطة الليبية

قام وزير الداخلية كمال بلجود رفقة نظيره الليبي خالد التيجاني مازن بزيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف –الجزائر-. كما حضر الوفد المرافق لوزير الداخلية الليبي والمدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ.

وخلال هذه الزيارة، اطلع وزير الداخلية الليبي التيجاني مازن عن قرب على مختلف الدوائر المشكلة للمخبر المركزي للشرطة. على غرار دائرة تحليل المقذوفا (IBIS)، دائرة تحليل البصمات الوراثية (ADN) وكذا المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية.

كما وقف وزير الداخلية الليبي، على مدى مساهمة مختلف دوائر المخبر المركزي للأمن الوطني بدعم جهود الوحدات العملياتية لمحاربة الجريمة. والمحافظة على النظام العام.

وفي ختام الزيارة، أشاد ضيف الجزائر بالمستوى الاحترافي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، في كلمته التي دونها بالسجل الذهبي. كما أبدى رغبة بلده في الاستفادة من تجربة المديرية العامة للأمن الوطني وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جهته، أبدى المدير العام للأمن الوطني الاستعداد الكامل لمصالح الأمن الوطني، لتقديم الدعم المناسب للشرطة الليبية بالميادين التكوينية المتخصصة. لاسيما في مجال الشرطة العلمية وتقنيات التحري الجنائي.

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كما كشفت الشرطة العلمية والتقنية التابعة للشرطة القضائية، عن آخر التقنيات الحديثة والأجهزة والأساليب التكنولوجيا والمتطورة في عمل الشرطة العلمية.

وتتمثل هذه التقنيات الحديثة، في مشروع إنشاء وحدة مكلفة بالمواد الكميائية و البيولوجية والإشعاعية والنوورية CBRiN، على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية.

والهدف من انشاء هذه الوحدة هو التسيير العملياتي في أماكن اكتشاف أو في حالة حدوث هجوم ناجم عن استخدام المواد الكميائية والإشعاعية والنووية.

كما أن هناك وحدة تقوم بالتدخل في الكوارث الكبرى كالزلازل والحرائق، حيث سيتم تجهيز هذه الوحدة بأحدث التقنيات من أجل تحديد الأدلة الجنائية.

وكشفت ذات المصالح، أنه سيكون هناك مشروع يسمح بالتعرف على سمات الوجه” تقنية بيومترية”، تسمح بالتعرف على المجرمين بالتعامل مع نظام “avis” و هو نظام التعرف الآلي على البصمات.

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