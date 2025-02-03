الجزائر تبدي موافقتها على استقبال عدد من الأسرى الفلسطينيّين

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الجزائر أبدت موافقتها المبدئية على استقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم مؤخرا من سجون الاحتلال الصهيوني. وتقرر إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما صرح به مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والأسرى في حركة “حماس”، ناهد الفاخوري، لشبكة الجزيرة. فإن الجزائر أبدت موافقةً مبدئيةً على استقبال عدد من الأسرى من فصيل محدد. مضيفا أن تونس رفضت استقبال أيٍّ من الأسرى المحررين.

وفي المقابل، وصل إلى مصر حتى الآن 79 أسيرا محررا ممن تقرر إبعادهم. فيما سيصل غدا الثلاثاء 15 أسيرا إلى تركيا، و15 آخرون إلى باكستان في وقت لاحق. بعدما أبدت استعدادها لاستقبالهم، حسب ما كشف عنه الفاخوري.