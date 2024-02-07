الجزائر تبرز أولوياتها بصفتها عضوا جديدا في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

إنضمت الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. إلى لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، لعهدة مدتها سنة.

و باعتبار الأعضاء الأفارقة الثلاث في مجلس الأمن الدولي يتوفرون على مقعد واحد في هذه الهيئة الاستشارية الهامة. تم إختيار بلدنا لتمثيل القارة الإفريقية.

كما أعرب الوفد الجزائري خلال الاجتماع الأول العلني لهذه الهيئة لسنة 2024. عن إلتزامه بالسعي بشكل بناء في عمل لجنة بناء السلام. كما سلط الضوء على أهمية مبادئ التحكم في زمام الأمور على المستوى الوطني و الشمولية في مسارات بناء السلام.

ومن جهة أخرى، عرض الوفد الجزائري الأولويات الرئيسية للجزائر خلال عهدتها. بما في ذلك تحسين طرق عمل اللجنة وتعزيز شراكة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي من أجل بناء السلام وترقية مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام.

وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أبرز الوفد الجزائري إعتماد الجزائر سنة 2023 لمخطط العمل الوطني من أجل المرأة والسلام والأمن تنفيذا للائحة مجلس الأمن الأممي رقم 1325 (2000).

تعتبر لجنة بناء السلام هيئة استشارية حكومية دولية تدعم جهود السلام في البلدان المتضررة من النزاعات. و هي تابعة للجمعية العامة ولمجلس الأمن الأمميين وتتألف من 31 دولة عضوا. بما في ذلك 7 من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الأعضاء الدائمين.