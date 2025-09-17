الجزائر تبرز استراتيجيتها الوطنية بمجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بأوساكا 2025

نظمت الجزائر، اليوم الأربعاء بمدينة أوساكا اليابانية، ندوة علمية بعنوان “خارطة طريق التقدم والطموح العالمي”. حيث خصصت لعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين. وهذا في إطار مشاركتها في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025.

وقد نشط هذه الندوة خبراء من وزارة المحروقات والمناجم ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة. وذلك ضمن أسبوع “مستقبل الأرض والتنوع البيولوجي” الممتد من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري.

كما أعقبت الندوة أبواب مفتوحة بجناح الجزائر، مكنت الزوار والمهتمين من التعرف عن قرب على قدرات الجزائر. ومشاريعها المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، قدم المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، ميلود مجلد. عرضا شاملا حول الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. مؤكدا أن الجزائر وضعت نصب أعينها هدف إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035. إلى جانب إطلاق مشاريع رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما أبرز مجلد أهمية تطوير رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار والتمويل. وتعزيز التعاون الدولي كشروط أساسية لنجاح الانتقال الطاقوي. مشيرا إلى المقومات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الجزائر، سواء من حيث الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وأكد أن تخصيص وزارة خاصة بالطاقات المتجددة يعكس الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لهذا المجال الاستراتيجي.

وتأتي هذه المشاركة لتعكس التزام البلاد بمواصلة جهودها في مسار الانتقال الطاقوي المستدام. وتثمين إمكاناتها في مجال الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر. مع السعي إلى توطيد مكانتها كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.