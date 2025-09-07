الجزائر تبرز تجاربها في مجال مواجهة التغيرات المناخية بأديس أبابا

شارك وفد وزارة البيئة وجودة الحياة، في فعاليات أسبوع المناخ في إفريقيا 2025، المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 01 إلى 06 سبتمبر، عكست حضورا فاعلا ضمن الجهود القارية لمواجهة التغيرات المناخية.

وحسب بيان لوزارة البيئة، ضم الوفد كلا من فوزي بن زيد، مدير التعاون، ونجيب درويش، مكلف بالدراسات والتلخيص. وعمرون سمية، مكلفة كنقطة اتصال.

حيث ركزت المشاركة على دعم التعاون الإقليمي وتبادل الحلول المبتكرة من أجل تنمية مستدامة وانتقال عادل. في انسجام مع أجندة إفريقيا 2063 واتفاق باريس للمناخ.

كما قدّم الوفد مداخلة أبرز فيها القانون 25-02 وبعض التجارب الوطنية في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

