الجزائر تتألق بأربع ميداليات في البطولة الإفريقية لترامبولين الشباب

اختتمت الجزائر مشاركتها في البطولة الإفريقية لترامبولين الشباب 2026، بجنوب إفريقيا، بحصيلة مميزة، تمثلت في أربع ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق المتألق مدرق يوسف في فئة الفردي ذكور. إلى جانب فيدالة نادين التي توجت بذهبية الفردي إناث، بعد عروض قوية ومقنعة مكنتهما من اعتلاء منصة التتويج.

كما أضافت الجزائر ميداليتين فضيتين، الأولى في منافسة الزوجي إناث بفضل الثنائي فيدالة نادين وندى خلوياطي، فيما تحققت الثانية في منافسة الفرق إناث.