الجزائر تتألق بسبع ميداليات في اليوم الثالث من البطولة الإفريقية للسباحة

واصل السباحون الجزائريون حصد الميداليات في البطولة الإفريقية للسباحة 2026، بعدما أنهوا منافسات اليوم الثالث، اليوم الخميس، بحصيلة مميزة بلغت سبع ميداليات كاملة. توزعت بين ثلاث ذهبيات، فضية وثلاث ميداليات برونزية.

وخطف السباح الجزائري، جواد صيود، الأضواء مجدداً، بعدما أحرز ذهبيتين جديدتين، الأولى في سباق 50 مترًا سباحة على الظهر، والثانية في سباق 200 متر صدر.

وفي سباق 50 مترًا على الظهر أيضا، أضاف عرجون عبد الله ميدالية فضية، ليمنح الجزائر ثنائية جديدة على منصة التتويج.

تألق جماعي للسيدات والرجال.

وعلى صعيد المنافسات الجماعية، توج المنتخب الجزائري للسيدات بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة تتابع، بعد أداء قوي ومميز.

كما أحرز منتخب الرجال برونزية الاختصاص نفسه، ليواصل الحضور الجزائري القوي في سباقات التتابع.

وفي المنافسات الفردية، تمكن محمد رسيم سمار من إحراز برونزية سباق 400 متر سباحة حرة، بينما عاد رمزي شوشار ببرونزية سباق 200 متر صدر.

وبهذه الحصيلة، تحتل الجزائر في المركز الثالث في جدول الميداليات، برصيد 16 ميدالية، منها خمس ميداليات ذهبية، أربع ميداليات فضية، وسبع ميداليات برونزية.